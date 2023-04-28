Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС РФ

Ранее жителя Крыма Альберта Круглова обвинили в попытке госизмены. Мужчина уже привлекался к ответственности. В 2018 году у него обнаружили две самодельные бомбы. Помимо этого россиянин публиковал в Сети материалы, призывающие к расправе над людьми.