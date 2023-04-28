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Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС РФ

Общество
Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал новый закон о лишении гражданства РФ. Теперь такие меры будут применять за дискредитацию армии РФ. В документе присутствует ряд других пунктов.

Житель страны также может лишиться статуса в случае, если совершает действия, создающие угрозу национальной безопасности. Речь идет в первую очередь о публичных призывах к действиям против территориальной целостности.

Также новый документ затрагивает публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля или организацию вооруженного мятежа.

Ранее жителя Крыма Альберта Круглова обвинили в попытке госизмены. Мужчина уже привлекался к ответственности. В 2018 году у него обнаружили две самодельные бомбы. Помимо этого россиянин публиковал в Сети материалы, призывающие к расправе над людьми.
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