Помощь ветеранов спецназа в проведении СВО обсудили в Доме офицеров Западного военного округа

Участники собрания обсудили один, но главный вопрос. Речь шла о помощи ветеранов спецназа в проведении спецоперации ВС России на Украине. В этом направлении удалось достичь немалого результата, но впереди предстоит еще больше работы, подчеркнули присутствующие на собрании.