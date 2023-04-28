Помощь ветеранов спецназа в проведении СВО обсудили в Доме офицеров Западного военного округа

Открытое собрание Союза ветеранских организаций подразделений специального назначения Петербурга и Ленинградской области состоялось в Северной столице. О мероприятии рассказал корреспондент ФАН.
Встреча прошла в здании ордена Красной звезды Дома офицеров Западного военного округа на Литейном проспекте и объединила множество единомышленников. От имени ветеранов выступил глава Союза, полковник милиции в отставке Юрий Семейкин.
Участники собрания обсудили один, но главный вопрос. Речь шла о помощи ветеранов спецназа в проведении спецоперации ВС России на Украине. В этом направлении удалось достичь немалого результата, но впереди предстоит еще больше работы, подчеркнули присутствующие на собрании.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможность установить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин уже принял к сведению соответствующую инициативу.