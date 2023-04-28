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Ждем погоды и приказа: министр обороны Украины заявил о готовности ВСУ к наступлению

Весь мир
Ждем погоды и приказа: министр обороны Украины заявил о готовности ВСУ к наступлению

Киев, 28 апреля. Украинская армия готова начать анонсированное масштабное контрнаступление и ждет только «погоды и приказа». Об этом в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции заявил министр обороны «незалежной» Алексей Резников.

По его словам, ВСУ практически завершили подготовку подразделений, получивших на вооружение образцы западной бронетехники, включая танки «Челленджер» и «Леопард». Глава украинского военного ведомства подчеркнул, что западные партнеры передали Киеву практически весь объем военной помощи, который был обещан.

Ждем погоды и приказа: министр обороны Украины заявил о готовности ВСУ к наступлению

Также Резников подтвердил, что Украина де-факто уже является членом НАТО. Об этом можно судить по участию «незалежной» в совместных программах закупок Альянса, активному перевооружению ВСУ западной техникой, а также участию представителей блока в разработке военных операций. Украинский министр отметил, что Украина в настоящее время выполняет основную миссию Североатлантического альянса, который создавался для военного сдерживания России.

Отвечая на вопросы журналистов, чиновник заявил, что в ходе последнего заседания контактной группы «Раммштайн», ему не поступали предложения по проведению переговоров с Москвой. При этом он отдельно подчеркнул готовность киевского режима продолжать боевые действия.

«Мы сядем за стол переговоров, когда будем обсуждать вопросы репараций, контрибуций со стороны России и реализацию приговоров международного трибунала», — сообщил Резников.
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