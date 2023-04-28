Ждем погоды и приказа: министр обороны Украины заявил о готовности ВСУ к наступлению

Также Резников подтвердил, что Украина де-факто уже является членом НАТО. Об этом можно судить по участию «незалежной» в совместных программах закупок Альянса, активному перевооружению ВСУ западной техникой, а также участию представителей блока в разработке военных операций. Украинский министр отметил, что Украина в настоящее время выполняет основную миссию Североатлантического альянса, который создавался для военного сдерживания России.