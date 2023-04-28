Военный эксперт Котенок рассказал ФАН о новой тактике российской армии

Напомним, ранее ряд военных телеграм-каналов сообщил, что генерал-полковник Михаил Мизинцев освобожден от должности замминистра обороны РФ. В военном ведомстве он отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил РФ. Генерал-полковник Мизинцев был назначен на пост замминистра обороны по материально-техническому обеспечению армии 24 сентября 2022-го, проведя на этой должности около полугода. До этого Мизинцев восемь лет возглавлял Национальный центр управления обороной РФ — с 2014 по 2022 годы, ранее он был начальником Центрального командного пункта Генштаба ВС РФ.