Военный эксперт Котенок рассказал ФАН о новой тактике российской армии

Как заявило 28 апреля американское издание Newsweek, управляемые планирующие бомбы, которые применяются Россией в ходе военной спецоперации, представляют реальную угрозу для украинской армии. Как сообщил ФАН военный аналитик Юрий Котенок, новый вид оружия также позволяет нашей армии применять новую тактику на линии фронта.
По словам экспертов Newsweek, такой тип оружия может сбрасываться с самолетов за пределами досягаемости систем ПВО Украины.
«Планирующие бомбы — довольно изобретательное, фантастическое оружие. С помощью этих боеприпасов русские могут поразить большое количество целей, причем с относительно небольшими затратами. И в конечном итоге нанести огромный урон своему противнику», — подчеркнуло издание.
Планирующие бомбы — это стандартные бомбы, которые были усовершенствованы русскими военными инженерами. Из доработок добавлены крылья и навигационные системы, которые позволяют планировать траекторию полета к цели, указал Newsweek. По мнению эксперта, благодаря этому виду оружия вырисовывается новая, продвинутая тактика работы русской армии, которая очень расстраивает командование ВСУ.
«Новое применение этого вида боеприпасов оказывает безусловное влияние на ход боевых действий. Значительную роль в спецоперации сегодня играют БПЛА-камикадзе, которых, впрочем, требуется в разы больше, а их мощность также должна быть увеличена. Те же «Ланцеты» показали высокую эффективность в уничтожении техники противника, но его мощность составляет до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте. Надеюсь, что более мощные ударные беспилотные средства уже создаются нашими инженерами», — указал Котенок.
Эксперт напомнил, что хорошей новостью является и то, что президент РФ Владимир Путин анонсировал целую программу развития дронов и беспилотников в стране, финансирование которой составит триллион рублей.
«Сейчас, на фоне военной спецоперации, нашим военным и инженерам нужно действовать в два-три раза быстрее и эффективнее, чем раньше. Яркий пример их удачных действий — это ноу-хау с планирующими бомбами. Наши инженеры не стали здесь «изобретать велосипед» — теперь на обычные фугасные авиационные бомбы мощностью от полутонны до полутора тонн ставят крылышки и головку наведения, и это, по сути, дало вторую жизнь этим боеприпасам», — пояснил Котенок.
Главное, что это позволяет нашей авиации применять столь мощные бомбы, даже не входя в зону работы украинских тактических и оперативно-тактических средств ПВО, указал эксперт.
«Теперь эта бомба способна сама пролететь до 50-ти километров в планирующем полете. Она поражает с высокой точностью укрепленные укрытия, позиции и убежища противника. Против нее не помогают даже укрепления, хорошо подготовленные к ударам артиллерии. Эффект от применения этих боеприпасов виден уже и в Артемовске, и на Авдеевском, Херсонском и Угледарском направлениях. В украинских соцсетях уже стоит стон о том, что этими бомбами поражаются целые опорные пункты, особо ценные огневые точки и укрепленные позиции. Кроме того, при помощи этих бомб наша армия поражает хорошо подготовленную живую силу противника», — отметил Котенок.
Важные боевые задачи позволяет выполнять и новая тактика русской армии, сообщил он.
«Буквально на днях всего за сутки нашим силам удалось уничтожить на Херсонском направлении сразу четыре украинские установки ЗРК С-300, ЗРК «Тор», немецкую ЗРК «Гепард». Ранее они использовались ВСУ как объектовые — для прикрытия крупных центров, мегаполисов, военных и логистических объектов. Дело в том, что массовое и очень эффективное применение бомб УМПК по позициям ВСУ, заставляет украинцев подтягивать дальнобойные системы С-300 поближе к линии фронта, чтобы «отодвинуть» зоны пусков планирующих бомб. А тут уже вступают в действие барражирующие боеприпасы вроде «Ланцета», «Герани» и т. д. К тому же, теперь внутренние регионы Украины остаются без объектовой ПВО, ведь ЗРК «Гепард» и «Оса» в первую очередь были нацелены против «Гераней и Калибров», - указал он.
Котенок сообщил, что сама жизнь диктует, что мы должны применять барражирующие боеприпасы ближе к линии фронта, а не в глубине обороны противника.
«Наши военные должны бить непосредственно по военным объектам врага на ЛБС, на тактическом и оперативном уровне. А не засылать наши новейшие вооружения вглубь обороны противника, в крупные города, где их могут сбивать при помощи новых средств ПВО, поставленных Украине Западом. Мы должны использовать их «здесь и сейчас», уничтожая крупную и дорогую технику противника, а также пункты его дислокации», — заключил военный аналитик.
Напомним, ранее ряд военных телеграм-каналов сообщил, что генерал-полковник Михаил Мизинцев освобожден от должности замминистра обороны РФ. В военном ведомстве он отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил РФ. Генерал-полковник Мизинцев был назначен на пост замминистра обороны по материально-техническому обеспечению армии 24 сентября 2022-го, проведя на этой должности около полугода. До этого Мизинцев восемь лет возглавлял Национальный центр управления обороной РФ — с 2014 по 2022 годы, ранее он был начальником Центрального командного пункта Генштаба ВС РФ.