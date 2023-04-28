Российский пассажирский авиалайнер прервал взлет из-за отказа левого двигателя

У российского пассажирского лайнера авиакомпании Nordwind Airlines отказал один из двигателей во время взлета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
27 апреля самолет А-321 должен был выполнить рейс по маршруту Челябинск-Сочи. Во время взлета капитан воздушного судна доложил о том, что левый двигатель не выходит на взлетный режим.
Отмечается, после произошедшего процедура была прервана, самолет отправился на стоянку.
Ранее во время послеполетной проверки специалисты заметили следы удара молнии в самолет, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург.