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Российский пассажирский авиалайнер прервал взлет из-за отказа левого двигателя

Происшествия
Российский пассажирский авиалайнер прервал взлет из-за отказа левого двигателя

У российского пассажирского лайнера авиакомпании Nordwind Airlines отказал один из двигателей во время взлета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

27 апреля самолет А-321 должен был выполнить рейс по маршруту Челябинск-Сочи. Во время взлета капитан воздушного судна доложил о том, что левый двигатель не выходит на взлетный режим.

Отмечается, после произошедшего процедура была прервана, самолет отправился на стоянку.

Ранее во время послеполетной проверки специалисты заметили следы удара молнии в самолет, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург.
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