Украинские боевики повредили единственный в ДНР аппарат МРТ при обстреле Донецка

Единственный в Донецкой Народной Республике аппарат магнитно-резонансной томографии получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении регионального министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ нанесли удар по самому центру Донецка. При этом населенному пункту был причинен серьезный ущерб, включая единственный на всю республику аппарат МРТ.
В свою очередь мэр города Алексей Кулемзин заявил о гибели семи человек. Один из снарядов попал в маршрутное такси №25 рядом с бывшим универсамом «Украина», в результате чего транспортное средство загорелось.