Абитуриенты из многодетных семей получат приоритетное право поступления в вузы

Детям из многодетных семей, в которых помимо абитуриентов воспитываются другие несовершеннолетние, предоставят преимущественное право зачисления в вузы по программам бакалавриата и специалитета. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов РФ от «Единой России». В комментарии ФАН депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия», член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, как будет работать данная мера.
По словам парламентария, данная инициатива необходима для разрешения возникших спорных моментов при зачислении студентов в вуз.
«При успешном прохождении всех вступительных испытаний, если возникает спорный момент, кого из абитуриентов будут брать на бюджетное место, то приоритет отдается ребенку из многодетной семьи, где есть другие несовершеннолетние дети», — объяснил политик.
Собеседник ФАН также отметил, что на сегодняшний день парламент делает все, чтобы экономически поддержать уязвимые категории граждан. Ведь в России около двух миллионов многодетых семей, которым важно обеспечить социальные гарантии.
«Изменения будут действовать только в случае успешной сдачи ЕГЭ и вступительных испытаний. Если у "оппонента" есть золотая медаль в школе или значок ГТО, то это дает дополнительные баллы при поступлении и, конечно, в таком случае бюджетное место предоставят ребенку не из многодетной семьи. Интересы других детей не будут нарушены», — акцентировал Никита Чаплин.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей будет выделено 36 тысяч бюджетных мест.