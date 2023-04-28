Абитуриенты из многодетных семей получат приоритетное право поступления в вузы

Детям из многодетных семей, в которых помимо абитуриентов воспитываются другие несовершеннолетние, предоставят преимущественное право зачисления в вузы по программам бакалавриата и специалитета. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов РФ от «Единой России». В комментарии ФАН депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия», член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, как будет работать данная мера.