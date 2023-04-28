Четверо жителей Белгородской области погибли при попытке проехать минное поле

Автомобиль с четырьмя жителями Белгородской области подорвался на мине. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел около села Журавлевка. Четверо местных жителей на автомобиле ВАЗ-2110 решили срезать путь и поехали по полю.
В результате они оказались на минных заграждениях. Погибли все, кто был в машине. Силовые службы выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что четверо детей подорвались на мине «Лепесток» в Донецке. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.
Накануне житель Донецка пострадал при взрыве мины «Лепесток» на кладбище «Красный пахарь. Инцидент произошел в Куйбышевском районе города.