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Четверо жителей Белгородской области погибли при попытке проехать минное поле

Происшествия
Четверо жителей Белгородской области погибли при попытке проехать минное поле

Автомобиль с четырьмя жителями Белгородской области подорвался на мине. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел около села Журавлевка. Четверо местных жителей на автомобиле ВАЗ-2110 решили срезать путь и поехали по полю.

В результате они оказались на минных заграждениях. Погибли все, кто был в машине. Силовые службы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что четверо детей подорвались на мине «Лепесток» в Донецке. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Накануне житель Донецка пострадал при взрыве мины «Лепесток» на кладбище «Красный пахарь. Инцидент произошел в Куйбышевском районе города.
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