Хабаровчанин притворялся сверстником 10-летней девочки и обменивался с ней интим-фото

Детали дела сообщили в пресс-службе местного отделения Следственного комитета. Мужчина представился сверстником ребенка несмотря на то, что на самом деле ему было 50 лет. По версии правоохранителей, он воспользовался беспомощным в силу возраста состоянием собеседницы и затем получал от нее интимные фото.