Хабаровчанин притворялся сверстником 10-летней девочки и обменивался с ней интим-фото

Житель Хабаровска скрывал свой возраст и регистрировался в онлайн-игре. Там он познакомился с 10-летней девочкой, с которой он обменивался интимными фото.
Детали дела сообщили в пресс-службе местного отделения Следственного комитета. Мужчина представился сверстником ребенка несмотря на то, что на самом деле ему было 50 лет. По версии правоохранителей, он воспользовался беспомощным в силу возраста состоянием собеседницы и затем получал от нее интимные фото.
На данный момент россиянин задержан. Его поместили в СИЗО. Следователи полагают, что он может быть причастным к ряду других подобных инцидентов. Сейчас расследование продолжается.
Ранее полиция Техаса объявила в розыск няню-извращенку. Сообщается, что женщина изнасиловала 13-летнего мальчика. Более того, она приказала подростку одеться в платье перед половым актом. Это произошло в спальне сына женщины, пока тот спал.