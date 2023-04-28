На озере Мид нашли останки пропавшего 25 лет назад мужчины из Лас-Вегаса

Эксперты выяснили, что останки принадлежали 52-летнему Клоду Расселу Пенсингеру, пропавшему из Лас-Вегаса почти 25 лет назад. Это случилось прошлым летом в Национальной зоне отдыха на озере Мид в Неваде. Следователи еще не установили, какова причина и способ смерти Пенсингера. В обнаружении этих и других останков сыграло свою роль падение уровня воды.