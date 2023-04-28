На озере Мид нашли останки пропавшего 25 лет назад мужчины из Лас-Вегаса

На озере Мид идентифицировали останки мужчины, который исчез еще в 1998 году. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Мужчине было 52 года, когда он исчез в 1998 году, сообщили власти. Падение уровня воды сыграло свою роль в обнаружении других человеческих останков в озере с прошлого года.
Эксперты выяснили, что останки принадлежали 52-летнему Клоду Расселу Пенсингеру, пропавшему из Лас-Вегаса почти 25 лет назад. Это случилось прошлым летом в Национальной зоне отдыха на озере Мид в Неваде. Следователи еще не установили, какова причина и способ смерти Пенсингера. В обнаружении этих и других останков сыграло свою роль падение уровня воды.
Стоит отметить, что Озеро Мид — крупнейшее искусственное водохранилище в США и важнейший источник воды. С 2000 года уровень воды стал значительно снижаться. По состоянию на эту неделю озеро было заполнено на 29%.
Ранее человеческие останки нашли во время реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве. Им оказалось около ста лет.