МИД Молдавии вызвало российского посла из-после заявлений официальных лиц РФ

Российского посла Олега Васнецова вызовут в МИД Молдавии в связи с заявлениями официальных лиц России. Об этом сообщили в министерстве республики.
Подробности о том, чьи высказывания стали причиной вызова посла, не уточняются. Однако 28 апреля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Молдавии уже нет как государства, а действующие ее власти продали страну Румынии.
«Подчеркнем тот факт, что посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений по поводу заявлений, направленных против нашей страны», — заявили в МИД республики.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что миссия по безопасности ЕС будет управлять Молдавией. Кроме того, она поставила под сомнения, что подобная мера поспособствует стабилизации ситуации в стране.