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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля

Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Российская валюта начала укрепляться после сообщений о том, что Банк России намерен сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Стоимость евро ниже 88 рублей была зафиксирована впервые с шестого апреля.

Согласно данным на 13:47 по Москве, доллар опустился до отметки 80,37 рубля (-1,64%). Евро упал в стоимости на 2,04% — до 87,89 рубля. Юань торговался на уровне 11,536 рубля (-1,38%).

Данные торгов на 14:40 по Москве свидетельствуют, что стоимость евро сократилась до 87,35 рубля. Цена за доллар снизилась до 79,50 рубля.

Ранее сообщалось, что курс евро на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые за две недели.
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