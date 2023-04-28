Экс-глава МВД Алматинской области Кудебаев получил 10 лет за бездействие при захвате здания полиции

Жетысуский областной суд Казахстана приговорил бывшего начальника департамента полиции Алматинской области генерал-майона Серика Кудебаева к 10 годам лишения свободы по делу о превышении полномочий.
Следствие установило, что генерал во время январских беспорядков не оказал сопротивления протестующим и покинул место службы. В результате этого из здания полиции было похищено оружие, сообщается в материалах суда.
«Серик Кудебаев приговаривается к десяти годам лишения свободы», — говорится в решении суда.
Ранее сообщалось о задержании в Калининграде пятерых сотрудников силовых структур. Силовикам предъявлены обвинения в пытках и превышении полномочий, сообщили в Следственном комитете России.