В Москве учредили Международный старообрядческий Союз

В московском Доме притча, что в Рогожском поселке, прошло общее собрание учредителей Ассоциации старообрядческих организаций «Международный старообрядческий Союз».
В общем собрании приняли участие представители различных старообрядческих согласий. В присутствии Митрополита Русской Православной старообрядческой Церкви Корнилия (Титова) собравшиеся обсудили подготовленный ранее устав организации, внесли в него дополнительные поправки, и приняли решение об учреждении Ассоциации.
Как и обсуждалось ранее, в частности, на Международном старообрядческом форуме, прошедшем в Москве в Доме Пашкова в мае 2021 года, учредителями Международного старообрядческого Союза стали общественные (некоммерческие) организации, созданные старообрядцами различных согласий, и реализующие их общественные инициативы. Собравшиеся еще раз подтвердили то, что уже неоднократно подчеркивалось на всех собраниях, посвященных данному вопросу, что учреждаемый Старообрядческий Союз не будет касаться вопросов веры, а свою деятельность сосредоточит именно и исключительно на общественных инициативах, что и было внесено в устав.
Открывая собрание, митрополит Корнилий отметил, что Ассоциация «Международный старообрядческий союз» создана в соответствии с запросом времени и предназначена решать новые задачи, которые ставят современные реалии.
«Это еще раз доказывает, что отдельные старообрядческие согласия не существуют закрыто друг от друга и от общественности и что между ними есть взаимодействие по многим направлениям: общесоциальному, патриотическому, культурно-историческому, духовно-нравственному и т. п.» — сказал священнослужитель.
При этом он подчеркнул, что характер предполагаемой деятельности подобной организации в равной степени удовлетворяет старообрядческие согласия, а высказывания ее представителей будут отображать картину старообрядческого мира перед обществом, государством и СМИ.
Среди учредителей Международного старообрядческого союза следует отметить: автономную некоммерческую организацию «Криница» (РПСЦ), в лице Михаила Панкратова; Приморскую региональную организацию «Содействие в переселении и адаптации соотечественников-старообрядцев» (часовенные), в лице Авраама Калугина; региональную общественную организацию «Культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума» (поморцы) в лице Максима Пашинина; благотворительный фонд по сохранению традиционных общин «Русская связь» в лице отца Георгия Ефимова (Древлеправославная Архиепископия); региональную общественную организацию «Общество культуры семейских республики Бурятия» в лице Сергея Петрова. Собравшиеся отметили, что Международный старообрядческий Союз открыт для вступления и для других общественных организаций, учрежденных староверами различных согласий.
На собрании также присутствовали приглашенные лица, в частности, протодиакон Виктор Савельев, а также известный старообрядческий общественный деятель, разработавший устав Ассоциации и проведший все подготовительные работы по ее регистрации, Валерий Коровин, избранный председателем собрания. Среди прочих собранием были также рассмотрены вопросы об определении местонахождения Ассоциации; об избрании Совета Ассоциации; об избрании Управляющего Ассоциации; о порядке, размере, сроках и способе формирования имущества Ассоциации, избрании Ревизора и др. Все решения были приняты единогласно.
Собравшиеся участники, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», утвердили разработанный ранее устав, а также постановили создать некоммерческую организацию Ассоциация старообрядческих организаций «Международный старообрядческий Союз» (сокращенное наименование — Международный старообрядческий Союз) в городе Москве. Местом нахождения Ассоциации приняли Дом причта в Рогожском поселке.
В Совет Ассоциации — коллективный руководящий орган — на этапе регистрации были избраны: Михаил Панкратов; Калугин Авраам; Максим Пашинин; протоиерей Георгий Ефимов; Валерий Коровин; иерей Артемий Ефимов; Сергей Петров. Дальнейшие вопросы о расширении состава Совета, выходе из Совета или принятии новых членов будет рассматриваться после регистрации Ассоциации на первом собрании данного руководящего органа. Управляющим Ассоциации был избран иерей Александр Девин, ревизором — Ирина Антаринова.
По итогам собрания председателем, при поддержке секретаря собрания, юриста Василия Перфилкина был составлен протокол собрания и определен порядок государственной регистрации Ассоциации. Как сообщил председатель собрания Валерий Коровин, в ближайшее время все документы, необходимые для регистрации Международного старообрядческого союза будут переданы в Министерство Юстиции Российской Федерации.
Отвечая на вопрос о целях создания Международного старообрядческого союза, Валерий Коровин отметил, что эта инициатива была выдвинута довольно давно, еще в 2018 году на одном из общестарообрядческих съездов, и ее целью является объединение усилий общественно активных староверов в продвижении интересов старообрядчества, развитии его присутствия в общественной жизни страны, а также поддержка сохранения старообрядческих традиций и культуры русского народа.
Как выразился Валерий Коровин, старообрядцы являются своего рода эталонными русскими, такими, какими они и должны быть, а значит именно из этого старообрядческого корня и начнется подлинное, полноценное возрождение русского народа во всей его полноте и на основе его изначальных, православных традиций.