В Москве учредили Международный старообрядческий Союз

Как и обсуждалось ранее, в частности, на Международном старообрядческом форуме, прошедшем в Москве в Доме Пашкова в мае 2021 года, учредителями Международного старообрядческого Союза стали общественные (некоммерческие) организации, созданные старообрядцами различных согласий, и реализующие их общественные инициативы. Собравшиеся еще раз подтвердили то, что уже неоднократно подчеркивалось на всех собраниях, посвященных данному вопросу, что учреждаемый Старообрядческий Союз не будет касаться вопросов веры, а свою деятельность сосредоточит именно и исключительно на общественных инициативах, что и было внесено в устав.