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Власти Марий Эл решили объединить несколько сел

Общество
Власти Марий Эл решили объединить несколько сел

Депутаты Госсобрания Марий Эл рассмотрели возможность объединения нескольких сел в один населенный пункт.

В ходе 36-й сессии республиканского Госсобрания депутаты утвердили постановление об укрупнении нескольких сел в Волжском и Горномарийском районах региона. Так как села территориально практически соприкасаются друг с другом, было решено, что в состав села Эмеково в Волжском районе вольются деревни Челыкино и Елагино, сообщает «МедиаПоток».

Аналогичным образом в Горномарийском районе деревня Тодымваж войдет в состав деревни Запольные Пертнуры. Отмечается, что вопрос о возможном объединении деревень обсуждался с местными жителями, которые одобрили такой вариант.
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