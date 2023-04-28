Власти Марий Эл решили объединить несколько сел

Депутаты Госсобрания Марий Эл рассмотрели возможность объединения нескольких сел в один населенный пункт.
В ходе 36-й сессии республиканского Госсобрания депутаты утвердили постановление об укрупнении нескольких сел в Волжском и Горномарийском районах региона. Так как села территориально практически соприкасаются друг с другом, было решено, что в состав села Эмеково в Волжском районе вольются деревни Челыкино и Елагино, сообщает «МедиаПоток».
Аналогичным образом в Горномарийском районе деревня Тодымваж войдет в состав деревни Запольные Пертнуры. Отмечается, что вопрос о возможном объединении деревень обсуждался с местными жителями, которые одобрили такой вариант.