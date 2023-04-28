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Минздрав РФ: Участники СВО смогут получить помощь психологов в поликлиниках

Общество
Минздрав РФ: Участники СВО смогут получить помощь психологов в поликлиниках

Участники смогут обратиться за психологической помощью в поликлиниках, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, уже утвержден порядок работы с участниками спецоперации в учреждениях здравоохранения. Психологи начнут прием бывших военнослужащих с первого июля, добавил Мурашко.

«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. С 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас идёт работа с регионами по укомплектованию», — отметил политик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об участии подразделений участников спецоперации в параде Победы 9 мая.
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