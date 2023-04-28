Обвинение ходатайствовало о домашнем аресте для блогера Елены Блиновской

Правоохранители призывают отправить блогера Елену Блиновскую под домашний арест. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Автора многочисленных марафонов обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, которые были получены преступным путем. Стоит отметить, что за два года блогер не уплатила в государственную казну более 918 млн рублей.
Дело рассматривается в Преснейском районном суде. В пятницу следствие ходатайствует об избрании для предпринимательницы меры пресечения. Обвинение хочет ограничить свободу обвиняемой.
Несмотря на продолжающийся процесс, менеджеры записывают пользователей на вебинар «Муж на диване». Как сообщают источники ФАН, стоимость участия в мероприятии составляла около 10 тыс. рублей, однако недавно она снизилась.