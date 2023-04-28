Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели семи человек в результате обстрела со стороны ВСУ

Семь жителей Донецка погибли в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.
Как рассказал глава населенного пункта, вражеский снаряд попал в маршрутное такси №25. В этот момент транспортное средство находилось рядом со зданием универсама, ранее носившего название «Украина».
Согласно предварительным данным, семь человек получили смертельные ранения. По словам мэра, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб уточняют информацию.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ нанесли удар по территории Херсонской области. Три артиллерийских снаряда были выпущены в сторону города Алешки.