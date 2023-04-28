Генкрокуратура признала нежелательной в России организацию «Съезд народных депутатов» Пономорева и Гудкова

Генпрокуратура отмечает, что деятельность указанной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Целями «Съезда народных депутатов» (признана нежелательной на территории РФ) является насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей.