Генкрокуратура признала нежелательной в России организацию «Съезд народных депутатов» Пономорева и Гудкова

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность организации «Съезд народных депутатов», возглавляемой бывшими депутатами Госдумы Ильей Пономаревым, Марком Фейгиным и Геннадием Гудковым (все трое признаны в России иноагентами). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych), созданной в минувшем году в Польше, признана в России нежелательной. Решение было принято по результатам изучения поступивших материалов.
Генпрокуратура отмечает, что деятельность указанной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Целями «Съезда народных депутатов» (признана нежелательной на территории РФ) является насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит проект закона о штрафах от 50 до 100 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах.