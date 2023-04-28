ЦБ России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Центральный Банк России сохранил пятый раз подряд ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Также в сообщении ЦБ сказано, что текущий рост цен остается умеренными. Кроме того, регулятор отметил, что инфляционные ожидания граждан России снизились, однако остаются на повышенном уровне.
«Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится в сообщении регулятора.
Регулятор добавил, что экономическая активность в России растет быстрее ранее озвученных прогнозов. Однако из-за условий растущего инфляционного давления в будущем будет оцениваться целесообразность повышения ключевой ставки.
Ранее Мосбиржа отчиталась, что американский доллар стал самой торговой валютой. Его доля составила 40% от общего объема операций.