ВСУ совершили массированную атаку дронами на электроподстанцию в Белгородской области

Украинские военные с помощью беспилотников атаковали электроподстанцию в селе Нежеголь Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Согласно предварительным данным, в массированной атаке участвовали до пяти дронов. Два из них смогли сбросить снаряд, еще два были уничтожены системой ПВО. В результате инцидента никто не пострадал. Объект получил незначительные повреждения.
Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ поселка Суземка под Брянском один из снарядов взорвался около школы. Всего было зафиксировано десять прилетов. Данная атака за утро пятницы была второй.