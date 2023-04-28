Послы стран-участниц ЕС одобрили продление договора о беспошлинном ввозе украинских товаров

Брюссель намерен продлить беспошлинный ввоз украинских товаров на территорию государств, являющихся членами региональной организации. Информацию распространило шведское представительство в Совете Европейского союза.
Как стало известно, голосование по соответствующей инициативе уже состоялось. При этом послы стран-участниц поддержали предложение, указано в сообщении.
Речь идет об увеличении срока действия договора еще на один год. Помимо прочего беспошлинный импорт будет распространяться на украинскую аграрную продукцию.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о возможном пересмотре санкций в отношении Венесуэлы. По словам дипломата, для этого Каракасу необходимо выполнить ряд условий и предпринять шаги для обеспечения свободных выборов.