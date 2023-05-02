Пример стойкости, мужества, единения и беззаветного служения Родине: Геннадий Онищенко поздравил коллег с Днем Победы

В то же время, я всем сердцем горжусь тем, как мы с вами проходим испытания, которые приготовили для нас эти годы! И хочу поблагодарить каждого за огромный труд, за самоотдачу, за любовь к людям и ту самоотверженность, которую требует от нас наше призвание. Общество, мир – в долгу перед врачами, ведь они помогли нам осознать, что самое главное в жизни – здоровье, а системы здравоохранения нуждаются в пересмотре и гуманизации всех составных частей: профилактики заболеваний, лечения, паллиативной помощи. Ваша работа сложна и многогранна, в поле вашего зрения ни много ни мало, – здоровье нации и ее безопасность. Служба требует не только специфических профессиональных навыков, но и непременно особых человеческих качеств: твердости, принципиальности, ответственности и, самое главное, преданности своему делу. Будем же достойными продолжателями дела наших предшественников! С праздником, дорогие коллеги! С Днем Великой победы!