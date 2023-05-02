Пример стойкости, мужества, единения и беззаветного служения Родине: Геннадий Онищенко поздравил коллег с Днем Победы

Победа советского народа в Великой Отечественной войне над гитлеровской Германией была достигнута благодаря беспрецедентному мужеству, единению и стойкости людей, которые, не щадя себя, противостояли немецким захватчикам. И этот опыт сплочения и героизма предков, по мнению академика РАН, политика, Геннадия Онищенко, сегодня необходим, как никогда.
В авторской колонке для ФАН врач-эпидемиолог поздравил россиян с грядущим праздником 9 мая. Он особо отметил вклад медицинских работников в великую Победу. Ведь именно благодаря их усилиям в строй возвращались сотни тысяч раненных солдат Красной Армии.
Сегодня опыт отцов и дедов в противостоянии немецкой агрессии необходим, как никогда прежде. Колонка Геннадия Онищенко
День Победы! Этот праздник по-прежнему наполняет душу и сердце искренним волнением и щемящей благодарностью поколению победителей. Он особенно дорог и памятен для всех нас.
Победа сорок пятого года была выстрадана подвигами и жизнями миллионов людей, когда невероятными усилиями страна разгромила фашизм. Это пример огромной мощи и стойкости, мужества и единения, беззаветного служения Родине. Практически в каждой семье есть близкие, которые отдали свою жизнь, здоровье и молодость во имя свободы нашего народа. Вечная память им. Это священный день для России и каждой ее семьи; это праздник, объединяющий поколения; это день великой радости и глубокой скорби.
В этот великий день, 9 мая, мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени. И среди тех, кто совершил этот бессмертный подвиг одно из самых почетных мест занимают ветераны-медицинские работники — без их героического труда невозможно было бы вернуть в строй миллионы бойцов Красной Армии. Именно напряженному, неустанному труду военных медиков и гражданских медицинских работников обязаны сохранением жизней многие и многие из ветеранов фронта, в боях приближавших долгожданную победу. Сегодня у них особая миссия — лечить, выхаживать и выписывать здоровыми участников СВО. В этот день также хочу сказать слова благодарности вам и в вашем лице всем нашим медикам, которые сейчас находятся на линии огня, буквально на передовой борьбы с новыми инфекционными вызовами.
Наша страна столкнулась с серьезными испытаниями, которые требуют сплоченности в преодолении трудностей. Опыт отцов и дедов в противостоянии немецкой агрессии сегодня необходим, как никогда прежде.
С сожалением узнаю о том, что преднамеренно руководители региональных подразделений в силу разных причин, не работающие в службе и перешедшие в медицинские учреждения, подвергают унизительным штрафам со стороны тех, кто еще совсем недавно находился у них в подчинении и учился у них профессионально мастерству.
Все чаще используют практику заочно прекращать трудовые отношения со специалистами, долгие годы отработавшими в санэпиднадзоре. Достойно проводить ветеранов на заслуженный отдых во все времена было неотъемлемым правилом в наших коллективах. Сегодня как никогда важно чтить неписаный кодекс службы. Почитать коллег, ушедших из активной работы.
Непозволительно наблюдать, ставшее уже неприкрытым, противостояние с лечебно-профилактической сетью медицины, проявляющееся в расхождениях трактовки тех или иных процессов, несинхронизированной статистики, которая выносится на обсуждение общественного мнения. Это девальвирует в целом убедительные результаты деятельности медицины России. Сила службы в консолидации усилий всех ветвей здравоохранения по сохранению и умножению здоровья населения страны. Безынициативность в решении поставленных политическим руководством задач по достижению национальных целей, отсутствие предложений по осуществлению, в складывающемся правовом поле функций, предает наследие предшественников. Недопустимо принижает заслуги многих поколений врачей профилактической медицины.
В то же время, я всем сердцем горжусь тем, как мы с вами проходим испытания, которые приготовили для нас эти годы! И хочу поблагодарить каждого за огромный труд, за самоотдачу, за любовь к людям и ту самоотверженность, которую требует от нас наше призвание. Общество, мир – в долгу перед врачами, ведь они помогли нам осознать, что самое главное в жизни – здоровье, а системы здравоохранения нуждаются в пересмотре и гуманизации всех составных частей: профилактики заболеваний, лечения, паллиативной помощи. Ваша работа сложна и многогранна, в поле вашего зрения ни много ни мало, – здоровье нации и ее безопасность. Служба требует не только специфических профессиональных навыков, но и непременно особых человеческих качеств: твердости, принципиальности, ответственности и, самое главное, преданности своему делу. Будем же достойными продолжателями дела наших предшественников! С праздником, дорогие коллеги! С Днем Великой победы!