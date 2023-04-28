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Грузия стала одним из лидеров среди стран-поставщиков тихого вина в Россию

Экономика
Грузия стала одним из лидеров среди стран-поставщиков тихого вина в Россию

В первом квартале текущего года импорт грузинских вин в Россию поднялся на 49% (13,1 миллионов литров), информирует «Коммерсантъ».

Рост статистики объясняется тем, что в договорах по поставке алкоголя упростилась оплата и логистика. Помимо вина наблюдается увлечение импорта коньяка, бренди и другого алкоголя из Грузии.

Лидерами по импорту вина стали итальянские производители (13,4 миллионов литров), на третье место спустилась Испания (12,2 млн литров). Общий ввоз тихих вин в Россию увеличился на 30%, до 73,1 млн литров.

Ранее сообщалось о том, что Минэкономразвития России предложило распространить эксперимент по онлайн-продаже вина на продукцию стран Евразийского экономического союза (ЕЭС).
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