Грузия стала одним из лидеров среди стран-поставщиков тихого вина в Россию

В первом квартале текущего года импорт грузинских вин в Россию поднялся на 49% (13,1 миллионов литров), информирует «Коммерсантъ».
Рост статистики объясняется тем, что в договорах по поставке алкоголя упростилась оплата и логистика. Помимо вина наблюдается увлечение импорта коньяка, бренди и другого алкоголя из Грузии.
Лидерами по импорту вина стали итальянские производители (13,4 миллионов литров), на третье место спустилась Испания (12,2 млн литров). Общий ввоз тихих вин в Россию увеличился на 30%, до 73,1 млн литров.
Ранее сообщалось о том, что Минэкономразвития России предложило распространить эксперимент по онлайн-продаже вина на продукцию стран Евразийского экономического союза (ЕЭС).