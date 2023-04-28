Более 10 человек арестованы в Марокко за связи с ИГИЛ

Во время рейда службы безопасности изъяли несколько единиц оборудования, которое будет исследовано техническими экспертами. Также собраны материалы, включающие выступления в поддержку экстремистских идеологий и публикации, подстрекающие к насильственным нападениям и операциям смертников.