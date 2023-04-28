Более 10 человек арестованы в Марокко за связи с ИГИЛ

Рабат, 28 апреля. Центральное бюро судебных расследований Марокко (BCIJ) взяло под стражу 13 человек, связанных с «Исламским государством»✱ (ИГИЛ, запрещено в РФ). Об этом сообщают арабские СМИ.
Подозреваемые готовили террористические атаки, нацеленные на чувствительные департаменты и места по всему королевству. Аресты проводились в сотрудничестве с национальной полицией в городах Касабланка, Бени-Меллаль, Мохаммедия, Хенифра, Темара, Тифлет, Ксар-эль-Кебир, Риссани и Беркане.
«Арестованные 13 человек в возрасте от 19 до 49 лет были вовлечены в подготовку террористических нападений на чувствительные ведомства по всей стране. Они провели "обширное исследование", чтобы научиться изготавливать взрывчатые вещества», — говорится в заявлении BCIJ.
Во время рейда службы безопасности изъяли несколько единиц оборудования, которое будет исследовано техническими экспертами. Также собраны материалы, включающие выступления в поддержку экстремистских идеологий и публикации, подстрекающие к насильственным нападениям и операциям смертников.
На данный момент подозреваемые находятся под стражей в ожидании судебного расследования, направленного на установление всех обстоятельств дела и раскрытие любых других запланированных террористических атак.
Согласно исследованию 2022 года, североафриканское королевство занимает первое место в Индексе глобальной конкуренции в качестве вкладчика в международный мир и безопасность.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация