МЧС предлагает считать собственников земли ответственными за пожары на их территории

МЧС России предлагает внести изменения в КоАП в части ответственности землевладельцев за возгорания, которые происходят на их территории.Об этом сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Сергей Воронов.
Во время беседы с журналистами, Воронов рассказал об изменениях в КоАП РФ. Он отметил, что земельный собственник будет по закону считаться теперь отечественным лицом.
«Наша задача с учетом свердловской трагедии инициировать изменения в КоАП РФ о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом», — заявил он.
Воронов уточнил, что землевладелец будет отвечать даже если противоправные действия на его территории были совершены другими лицами. Он добавил, что такой же принцип применяется для ответственности автомобилистов.
Ранее стало известно, что в связи с пожаром в Свердловской области возбуждено три уголовных дела. Огонь уничтожил почти 100 домов в поселке Сосьва.