БЕЗФИЛЬТРОВ с Евгенией Подберезкиной: «Без России Олимпиада — первенство двора»

Подберезкина искренне сочувствует спортсменам, которые много лет готовились к Играм, но из-за санкций не смогут в них поучаствовать. Она уверена, что никто из них не согласится на условия МОК, поскольку нашим олимпийцам важна не только победа, но и честь Родины.