БЕЗФИЛЬТРОВ с Евгенией Подберезкиной: «Без России Олимпиада — первенство двора»

Героиней нового выпуска проекта ФАН #БЕЗФИЛЬТРОВ стала чемпионка России, Европы и мира по синхронному плаванию Евгения Подберезкина. Гостья и ведущий программы Антон Беккужев обсудили отказ Запада от принципа «спорт вне политики» и цели санкций в этой сфере.
По мнению Подберезкиной, многие страны давно дожидались возможности ограничить участие россиян в соревнованиях, чтобы избавиться от сильных конкурентов.
«Без России Олимпиада — первенство двора. Ведь мы во многих видах спорта на лидирующих позициях, и другим странам это не нравится. Мне кажется что они 24 года сидят на вторых местах, а сейчас России нет, и они считают, что такая победа — тоже победа», — отметила Евгения.
Подберезкина искренне сочувствует спортсменам, которые много лет готовились к Играм, но из-за санкций не смогут в них поучаствовать. Она уверена, что никто из них не согласится на условия МОК, поскольку нашим олимпийцам важна не только победа, но и честь Родины.
Об этом и многом другом — в новом выпуске проекта ФАН #БЕЗФИЛЬТРОВ.