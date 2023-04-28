Около полумиллиона человек могут оказаться на грани голодной смерти из-за санкций против РФ

Согласно прогнозу Кобякова, увеличение числа голодающих по всему миру при условии дальнейшего продления антироссийских санкций в перспективе будет только увеличиваться. Кроме того, цели ООН по искоренению голода на всей планете к 2030 году он назвал нереалистичными.