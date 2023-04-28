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Около полумиллиона человек могут оказаться на грани голодной смерти из-за санкций против РФ

Весь мир
Около полумиллиона человек могут оказаться на грани голодной смерти из-за санкций против РФ

Москва, 28 апреля. Глава российского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков спрогнозировал, что около полумиллиона человек в мире могут погибнуть от голода в 2023 году из-за санкций, наложенных на РФ.

В своем заключении чиновник ссылается на несоблюдение продовольственной сделки, поскольку западные страны препятствуют доставке зерна и удобрений в государства, которые в этих товарах нуждаются. Прежде всего, под угрозой находятся страны Африки и Азии.

«Можно говорить о косвенных санкциях. Это запрет на вход российских судов в европейские порты, трудности с финансовыми транзакциями. Большинство сделок в мире осуществляется по предоплате, а российские банки отключили от системы SWIFT», — поделился мнением эксперт.

Согласно прогнозу Кобякова, увеличение числа голодающих по всему миру при условии дальнейшего продления антироссийских санкций в перспективе будет только увеличиваться. Кроме того, цели ООН по искоренению голода на всей планете к 2030 году он назвал нереалистичными.

Ранее независимый эксперт ООН Алиун Тине сказал, что антироссийская политика имеет катастрофические последствия для африканского континента. Он призвал к отмене санкций Запада в отношении России.
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