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ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Происшествия
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Куйбышевский и Киевский районы Донецка подверглись массированному обстрелу со стороны украинских военных. Об этом сообщает глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Всего было выпущено десять ракет из РСЗО. Также он сообщил, что есть информация о прилетах в районе ТЦ «Донецк-Сити».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО центр Донецка. Предположительно, около 11:00 по центральному району выпустили два снаряда из ракетной системы залпового огня.

Накануне украинские военные с помощью беспилотников атаковали электроподстанцию в селе Нежеголь Шебекинского района Белгородской области.
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