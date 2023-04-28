Ученые Лундского университета заявили о неэффективности препаратов от боли при остеоартрите

Ученые Лундского университета рассказали, что лечебные средства, которые выписываются врачами при остеоартрите, практически бесполезны. Об этом сообщает Planet Today.
Эффективных препаратов от этого заболевания пока что не существует. Но есть лекарства, которые минимизируют боль. Их медики и прописывают пациентам. Однако недавние исследования журнала The Lancet Rheumatology показали, что проку от них тоже нет.
Улучшенное состояние человека после приема таких препаратов объясняется регрессией. Таким образом организм просто пытается защититься. Стоит отметить, что, если убрать эффект регресса и моменты самовнушения, которые притупляют боль на 1-2,5 балла, воздействия от лекарства не останется.
«Каждый раз, когда мы испытываем боль, тело фиксирует ее силу. И последующий приступ боли точно такой же интенсивности мозг воспринимает как чуть более мягкую», — отмечают СМИ.
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