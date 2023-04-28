Избивший человека экс-боец UFC Нэйт Диас пришел в полицию с повинной

В начале апреля MMA Fighting сообщил, что полиция выдала ордер на арест Диаса. Звезда UFC применил к пострадавшему удушающий прием, после этого человек упал на землю. За это преступление Нэйту Диасу может грозить лишение свободы на срок до восьми лет, а также штраф 2000 долларов.