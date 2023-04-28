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Избивший человека экс-боец UFC Нэйт Диас пришел в полицию с повинной

Общество
Избивший человека экс-боец UFC Нэйт Диас пришел в полицию с повинной

Бывшая звезда UFC американец Нэйт Диас сдался полиции после участия в уличной драке. Об этом сообщает ESPN.

Известно, что спортсмен пришел в полицию Нового Орлеана и был арестован, его обвиняют в нанесении побоев второй степени. Позднее экс-бойца освободили под залог.

В начале апреля MMA Fighting сообщил, что полиция выдала ордер на арест Диаса. Звезда UFC применил к пострадавшему удушающий прием, после этого человек упал на землю. За это преступление Нэйту Диасу может грозить лишение свободы на срок до восьми лет, а также штраф 2000 долларов.

За спортивную карьеру спортсмен провел 34 боя, 21 из которых закончился победой. В ноябре 2022 года он покинул UFC, где выступал с февраля 2007 года.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп посетил турнир смешанных единоборств UFC спустя несколько дней после ареста.
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