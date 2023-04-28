Пресс-секретарь президента РФ Песков: Все страны соблюдают мораторий на испытание ядерного оружия

На данный момент все стороны соблюдают мораторий на испытания ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Помимо этого, Песков прокомментировал и вопросы по зерновой сделке, отметив, что не все ее условия выполняются. Пресс-секретарь президент РФ считает, что шансы ее продления не очень велики.
«В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать», — заявил пресс-секретарь.
Также Песков заявил, что в параде Победы на 9 мая примут участия подразделения бойцов участвовавших в СВО. Однако дополнительные детали находятся в распоряжении Министерства обороны России.