Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Все страны соблюдают мораторий на испытание ядерного оружия

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Все страны соблюдают мораторий на испытание ядерного оружия

На данный момент все стороны соблюдают мораторий на испытания ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помимо этого, Песков прокомментировал и вопросы по зерновой сделке, отметив, что не все ее условия выполняются. Пресс-секретарь президент РФ считает, что шансы ее продления не очень велики.

«В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать», — заявил пресс-секретарь.

Также Песков заявил, что в параде Победы на 9 мая примут участия подразделения бойцов участвовавших в СВО. Однако дополнительные детали находятся в распоряжении Министерства обороны России.
мораторий ядерные испытания дмитрий песков
Военкоры ФАН