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ВСУ выпустили три снаряда по селу Алешки в Херсонской области

Происшествия
ВСУ выпустили три снаряда по селу Алешки в Херсонской области

Вооруженные силы Украины выпустили три артиллерийских снаряда натовского образца по городу Алешки в Херсонской области.

Следователями Следственного комитета продолжается осмотр мест прилетов артиллерийских снарядов по объектам гражданской инфраструктуры Алешек. В ходе осмотра были изъяты осколки снарядов. Они будут отправлены на баллистическую судебную экспертизу для определения артиллерийской системы, из которой был произведен обстрел.

Ранее сообщалось, что в середине апреля украинские военные обстреляли город Алешки на левобережье Херсонской области. В результате атаки погибли двое мирных жителей. Украинские боевики выпустили по населенному пункту более 40 артиллерийских снарядов «натовского» калибра.
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