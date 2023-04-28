ВСУ выпустили три снаряда по селу Алешки в Херсонской области

Вооруженные силы Украины выпустили три артиллерийских снаряда натовского образца по городу Алешки в Херсонской области.
Следователями Следственного комитета продолжается осмотр мест прилетов артиллерийских снарядов по объектам гражданской инфраструктуры Алешек. В ходе осмотра были изъяты осколки снарядов. Они будут отправлены на баллистическую судебную экспертизу для определения артиллерийской системы, из которой был произведен обстрел.
Ранее сообщалось, что в середине апреля украинские военные обстреляли город Алешки на левобережье Херсонской области. В результате атаки погибли двое мирных жителей. Украинские боевики выпустили по населенному пункту более 40 артиллерийских снарядов «натовского» калибра.