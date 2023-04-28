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Глава МИД Ирана посетил Ливан и встретился с высшим руководством «Хезболлы»

Весь мир
Глава МИД Ирана посетил Ливан и встретился с высшим руководством «Хезболлы»

Шиитская организация опирается на поддержку Тегерана.

Лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Официально заявлено, что они обсудили последние события в регионе.

На переговорах особое внимание было уделено ирано-саудовскому соглашению о нормализации отношений и его последствиям для региона, а также последним событиям в Ливане и Палестине.

Абдоллахиян прибыл в Ливан 26 апреля и на следующий день встретился с исполняющим обязанности премьер-министра страны Наджибом Микати, спикером парламента Набихом Берри и представителями нескольких парламентских блоков.

Шиитское движение «Хезболла» воспринимается Израилем как одна из угроз своей национальной безопасности ввиду наличия у организации огромных запасов ракет и активной поддержки Палестины. В политическом и военном плане данная структура тесно сотрудничает с Ираном, также имеющим напряженные отношения с еврейским государством.
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