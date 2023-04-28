Глава МИД Ирана посетил Ливан и встретился с высшим руководством «Хезболлы»

Шиитская организация опирается на поддержку Тегерана.
Лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Официально заявлено, что они обсудили последние события в регионе.
На переговорах особое внимание было уделено ирано-саудовскому соглашению о нормализации отношений и его последствиям для региона, а также последним событиям в Ливане и Палестине.
Абдоллахиян прибыл в Ливан 26 апреля и на следующий день встретился с исполняющим обязанности премьер-министра страны Наджибом Микати, спикером парламента Набихом Берри и представителями нескольких парламентских блоков.
Шиитское движение «Хезболла» воспринимается Израилем как одна из угроз своей национальной безопасности ввиду наличия у организации огромных запасов ракет и активной поддержки Палестины. В политическом и военном плане данная структура тесно сотрудничает с Ираном, также имеющим напряженные отношения с еврейским государством.