Система автоматического погодного регулирования в отоплении домов: плюсы и минусы эксплуатации

Эксперт призвал при решении подобных вопросов мыслить не мегаполисами, такими как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань, а обращать внимание на маленькие города. Легко представить единственную котельную, к которой подключены, условно, 100 домов. Ну поставили такую систему погодного регулирования, ну потеплело на улице, и население стало потреблять на 20% меньше тепла в домах. Прибыль ресурсоснабжающей компании стала тоже на 20%. При этом расходов у нее меньше не стало, потому что вода должна подогреваться до кипения постоянно. И что делать?