Система автоматического погодного регулирования в отоплении домов: плюсы и минусы эксплуатации

Нужна ли система погодного регулирования в жилых многоквартирных домах, и не станет ли структура ЖКХ сопротивляться такому нововведению из-за того, что расходы будут не намного меньше, а доходы резко упадут? Корреспондент ФАН обратился за комментарием к генеральному директору СРО в сфере управления многоквартирными домами «Межрегионразвитие» Владиславу Воронкову.
В многоквартирных домах нужны системы погодного регулирования подачи тепла, чтобы граждане не переплачивали. С такой инициативой выступила зампредседателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Такая проблема действительно существует, отметил Владислав Воронков. Однако закон об энергосбережении и энергоэффективности существует еще с 2009 года. Он предусматривает установку автоматических систем погодного регулирования жилищно-коммунальными хозяйствами, в том числе отражает позиции где автоматическая погодное регулирование — одна из составных частей инженерных систем дома.
«Систему погодного регулирования необходимо производить, поддерживать в работоспособном состоянии. Это обязанность как раз управляющих организаций и ТСЖ, если она есть. Там, где ее нет — это большинство домов в Российской Федерации, потому что строительство в советские времена и в домах дореволюционной постройки систем, конечно, никаких не предусматривало. Центральное отопление было у нас уже в 1960-х годах. Так что вопрос за малым — это деньги», — отметил Владислав Воронков.
Кто должен установить эту систему автоматического погодного регулирования в старом доме, которая, к слову, стоит дорого, если она не была предусмотрена изначально? Как сообщил эксперт, цены приближаются к стоимости лифта — ориентировочно 3 миллиона рублей. Все зависит от дома и от количества квартир, от этажности, высотности. Бывает, что и миллионом можно обойтись, а бывает, что уложишься в пять.
«Если в доме 100 квартир, то с каждой из квартир скинутся по 30 тысяч рублей, вот и получилась превосходная система погодного регулирования. И стали люди в месяц экономить тысячу рублей, но при этом сразу надо выложить 30 тысяч. Это не всем жителям по карману. Поэтому почти во всех регионах Российской Федерации в региональных законах о капитальном ремонте предусмотрены пункты о том, что в ходе ремонта систем теплоснабжения устанавливается система в том числе погодного регулирования. Это было еще приблизительно шесть лет назад», — рассказал гендиректор СРО в сфере управления многоквартирными домами и ЖКХ.
И проблема в том, что это не единичные дома, считает он — это сотни тысяч домов. Так что вопрос установки автоматических систем погодного регулирования подачи тепла — это вопрос источника финансирования. Но не только.
«В этой ситуации есть еще один конфликт: ресурсоснабжающая организация, которая производит тепло, заинтересована в продаже этого тепла. Жители, живущие в многоквартирных домах, заинтересованы не приобретать тепло, когда оно им не нужно. Отсюда логически вытекает: раз люди начинают экономить благодаря системе погодного регулирования, теплоснабжающие организации, чтобы не терпеть какие-то убытки, сокращение прибыли предприятий, не снижать отчисления в те или иные фонды (например, ремонта своего оборудования) вынуждены в регионах поднимать тарифы. Раз по количеству продается меньше тепла, значит, надо чтобы это меньшее количество стоило дороже, чтоб себе как-то хотя бы компенсировать тот убыток, который они терпят», — предупредил Воронков.
Эксперт призвал при решении подобных вопросов мыслить не мегаполисами, такими как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань, а обращать внимание на маленькие города. Легко представить единственную котельную, к которой подключены, условно, 100 домов. Ну поставили такую систему погодного регулирования, ну потеплело на улице, и население стало потреблять на 20% меньше тепла в домах. Прибыль ресурсоснабжающей компании стала тоже на 20%. При этом расходов у нее меньше не стало, потому что вода должна подогреваться до кипения постоянно. И что делать?
«Ну, сократили там охранников, убрали какой-нибудь вспомогательный персонал, уборщицу сократили. Главного инженера не сократить, обслуживающий персонал, техников, не сократить. Вот тут и начинается такой небольшой катаклизм в маленьком городе. Для миллионников, конечно, да, это интересно. Здесь можно уже как-то поиграть. Ставить систему погодного регулирования в каждый многоквартирный дом — я вот просто сторонник этого, это необходимо. Но я осознаю, что с другой стороны трубы, которая заходит в дом, стоит ресурсоснабжающая организация. И она ни при каких условиях от своей прибыли не откажется либо на подталкивание себя к определенным убыткам не пойдет, а будет всячески стремиться компенсировать себе этот “убыток”, который она понесла. А компенсировать только за счет поднятия цены на одну единицу поданного тепла», — уверен эксперт.
В качестве одного из возможных решений Воронков видит оборудование отдельных домов локальными котельными, которые смогут оперативно реагировать на изменение погодных условий и поддерживать оборудование в рабочем состоянии. В Петербурге, например, есть целые районы, где теплом и горячей водой обеспечивают дом или несколько домов локальные котельные, где ушли от центрального отопления. И, как подчеркивает собеседник ФАН, о масштабных коммунальных авариях там редко слышат.
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