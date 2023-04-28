«Аэрофлот» откажется от немецкой системы хозяйственного учета в пользу 1С

Российская авиакомпания «Аэрофлот» откажется от немецкой системы хозяйственного учета (ERP-системы) в пользу российской от 1С, передает «Ведомости».
Руководство «Аэрофлот» также подчеркнуло, что переход на российскую систему учета может занять несколько лет. Авиакомпания должна будет получить от государства субсидии на импортозамещение в размере восьми миллиардов рублей.
Представители системы 1С сказали, что на данный момент их программами уже пользуются многие авиалинии. В их числе такие компании, как S7 и дочерняя фирма «Аэрофлота» лоукостер «Победа».
Ранее сообщалось о том, что «Аэрофлот» планирует увеличить план ежедневных рейсов до 30 перелетов из 12 городов России.