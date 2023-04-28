Министр обороны России Шойгу: страну вынудили устранить угрозу со стороны Украины военным путем

Россию вынудили действовать военным путем, чтобы устранить исходящие с территории Украины угрозы. Такое заявление сделал министр обороны страны Сергей Шойгу.
В пятницу, 28 апреля, глава ведомства принял участие в совещании с коллегами из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Заседание состоялось в индийской столице — Нью-Дели.
При этом в ходе мероприятия Шойгу прокомментировал ситуацию в зоне конфликта. По его словам, спецоперация подразумевает выполнение четких задач и будет «доведена до конца».
«России не оставили иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путем», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что глава ведомства провел внеплановые переговоры с китайским коллегой Ли Шанфу. На встрече политики обсудили вопросы, представляющие интерес для Москвы и Пекина.