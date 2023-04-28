Трое злоумышленников ограбили жителя Перми на 760 тысяч рублей

Полицейским Перми поступило заявление от мужчины 1979 года рождения об ограблении. Гражданина в подъезде дома на улице Холмогорской оглушил грабитель, после чего потребовал от его дамы войти в квартиру и отдать деньги. Об этом заявили в краевом МВД.