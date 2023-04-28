Трое злоумышленников ограбили жителя Перми на 760 тысяч рублей

Полицейским Перми поступило заявление от мужчины 1979 года рождения об ограблении. Гражданина в подъезде дома на улице Холмогорской оглушил грабитель, после чего потребовал от его дамы войти в квартиру и отдать деньги. Об этом заявили в краевом МВД.
Как пишет сетевое издание «Ветта», женщина испугалась и передала преступнику 760 000 рублей, после чего он скрылся. В результате оперативно-следственных действий полицейские выяснили, что ограбление спланировали трое пермяков, одним из которых оказался 45-летний знакомый потерпевшего, знавший, что тот хранит дома крупную сумму денег.
Знакомый ограбленного договорился с двумя подельниками совершить данное преступление. Один из них и подкараулил выходящего из лифта жильца.
Преступники признали свою вину. Отнятые деньги они поделили поровну и частично израсходовали. Во время обысков оперативники изъяли всего порядка 250 000 рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, поделились в пресс-службе ведомства.