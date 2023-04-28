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Трое злоумышленников ограбили жителя Перми на 760 тысяч рублей

Происшествия
Трое злоумышленников ограбили жителя Перми на 760 тысяч рублей

Полицейским Перми поступило заявление от мужчины 1979 года рождения об ограблении. Гражданина в подъезде дома на улице Холмогорской оглушил грабитель, после чего потребовал от его дамы войти в квартиру и отдать деньги. Об этом заявили в краевом МВД.

Как пишет сетевое издание «Ветта», женщина испугалась и передала преступнику 760 000 рублей, после чего он скрылся. В результате оперативно-следственных действий полицейские выяснили, что ограбление спланировали трое пермяков, одним из которых оказался 45-летний знакомый потерпевшего, знавший, что тот хранит дома крупную сумму денег.

Знакомый ограбленного договорился с двумя подельниками совершить данное преступление. Один из них и подкараулил выходящего из лифта жильца.

Преступники признали свою вину. Отнятые деньги они поделили поровну и частично израсходовали. Во время обысков оперативники изъяли всего порядка 250 000 рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, поделились в пресс-службе ведомства.
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