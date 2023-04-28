Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают следить за судьбой спасенного в Бахмуте мальчика Вовы

Для демонстрации реального положения дел военный корреспондент Александр Симонов рассказал историю о мальчике, который был спасен бойцами ЧВК «Вагнер» в пасхальную ночь. Вместе с группой других гражданских он был вывезен в безопасное место, где им была оказана вся необходимая помощь.