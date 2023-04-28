Эвакуированные из зоны боевых действий жители Бахмута (Артемовска) опровергли заявления украинских чиновников и их иностранных союзников о «насильственной депортации» детей из подконтрольных киевскому режиму регионов. Манипулирование данной темой привело к тому, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) объявила эти действия геноцидом.
Для демонстрации реального положения дел военный корреспондент Александр Симонов рассказал историю о мальчике, который был спасен бойцами ЧВК «Вагнер» в пасхальную ночь. Вместе с группой других гражданских он был вывезен в безопасное место, где им была оказана вся необходимая помощь.
Штурмовики, выводившие мирных жителей из города, прониклись теплотой к мальчику и дали шеврон с символикой ЧВК «Вагнер». Позже представитель «оркестра», назвавшийся «дядей Ромой», порадовал его планшетом, а накануне бойцы преподнесли новые подарки: футбольный мяч и лонгборд. Защитники Донбасса рассчитывают, что это поможет ребенку адаптироваться после пережитых ужасов войны.
«Я все еще продолжаю следить за судьбой мальчика Вовы, которого бойцы ЧВК «Вагнер» недавно "насильно эвакуировали" из Бахмута. После нашей последней встречи дела у него стали еще лучше. Они с мамой смогли найти ее родителей, и наконец-то семья полностью воссоединилась в одном из городов ДНР», — рассказал Александр Симонов.
При этом спасенные жители региона крайне негативно воспринимают заявления украинского президента Владимира Зеленского и поддерживающих его сил о «депортации» населения. В частности, об этом высказалась мама мальчика Вовы:
«Только наш пан президент говорит, что вы нас насильно увозите. Мы куплены и вам интервью даем за деньги. Нет, пан президент, успокойтесь. Мы реально говорим большое спасибо ЧВКашкам. Они не то, что ваши воины, которые стреляли нам в спину, разбивали наши дома, убивают наших родителей. Я хочу, чтобы вы оказались на нашем месте. Со своей родней, со своими родителями. И чтоб у вас в три часа ночи горел дом с вашими родными. Хочу, чтобы вы почувствовали это на своей шкуре. Клянусь: это не куплено, и никто ничего мне не платил», — сказала она.
Также военкор Симонов сообщил, что эвакуированным жителям Донбасса оказывается посильная поддержка. Например, родители мальчика, ставшего главным героем репортажа, скоро могут получить работу на освобожденных территориях и рассчитывать на служебное жилье.
Эвакуация мирных граждан, остающихся в зоне боевых действий, осуществляется по мере продвижения сил ЧВК «Вагнер» по Бахмуту и его окрестностям. При этом украинские войска нередко используют жилые дома для прикрытия своих войск и техники.