«Воз и ныне там»: в Кремле дали неоптимистичную оценку перспективам продления зерновой сделки

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал перспективы Зерновой сделки. Он подчеркнул, что партнеры так и не выполнили часть сделки.
По мнению Пескова, в отношении договоренности о поставках сельскохозяйственной продукции «воз и ныне там». Он также отметил, что прогнозы на дальнейшее сотрудничество не самые позитивные.
«Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, она до сих пор не выполнена. В этом плане, да, перспектива не очень хорошая», — приводит слова Пескова РИА НОВОСТИ.
Ранее представитель Кремля также отмечал, что на данный момент встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется. Тем не менее он не исключил, что в перспективе это мероприятие может произойти.