Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путин не запланировал рабочие мероприятия на первомайские праздники

Президент России Владимир Путин не запланировал рабочие мероприятия на первомайские праздники. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что следующая неделя у президента России будет очень насыщенная. Также Песков отметил, что глава государства поручил правительству подготовить перечень документов по вопросам беспилотной авиации.
«На Первомай - нет, а потом рабочая неделя, там много всего», — сказал Песков.
Накануне пресс-секретарь президента Песков прокомментировал возможную встречу Владимира Путина с его турецким коллегой с Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам сейчас таких планов нет.