Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путин не запланировал рабочие мероприятия на первомайские праздники

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путин не запланировал рабочие мероприятия на первомайские праздники

Президент России Владимир Путин не запланировал рабочие мероприятия на первомайские праздники. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что следующая неделя у президента России будет очень насыщенная. Также Песков отметил, что глава государства поручил правительству подготовить перечень документов по вопросам беспилотной авиации.

«На Первомай - нет, а потом рабочая неделя, там много всего», — сказал Песков.

Накануне пресс-секретарь президента Песков прокомментировал возможную встречу Владимира Путина с его турецким коллегой с Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам сейчас таких планов нет.
владимир путин дмитрий песков майские праздники
Военкоры ФАН