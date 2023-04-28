Компания Huawei создаст конкурента чат-бота ChatGPT

Huawei готовится внедрить в свои продукты чат-бот на основе искусственного интеллекта. Ранее бренд заявлял об отсутствии такого плана, из-за желания разрабатывать более прогрессивные ИИ-технологии. Наименование нового торгового знака намекает на то, что компания пересмотрела свое решение. Официального подтверждения о создании собственного чат-бота не было, в Huawei никак не прокомментировали регистрацию нового знака.