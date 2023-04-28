Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Компания Huawei создаст конкурента чат-бота ChatGPT

Общество
Компания Huawei создаст конкурента чат-бота ChatGPT

Китайская компания Huawei подала заявку на регистрацию товарного знака NetGPT, продукт может составить конкуренцию чат-боту ChatGPT от OpenAI. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Huawei готовится внедрить в свои продукты чат-бот на основе искусственного интеллекта. Ранее бренд заявлял об отсутствии такого плана, из-за желания разрабатывать более прогрессивные ИИ-технологии. Наименование нового торгового знака намекает на то, что компания пересмотрела свое решение. Официального подтверждения о создании собственного чат-бота не было, в Huawei никак не прокомментировали регистрацию нового знака.

Ранее предприниматель Илон Маск анонсировал собственную «честную» версию чат-бота с искусственным интеллектом.
искусственный интеллект huawei chatgpt чат-бот
Военкоры ФАН