Методист Резенкова рассказала, как выбрать курсы программирования для ребенка

​​Как выглядит платформа, на которой будут проходить уроки, какой у нее функционал? Некоторые образовательные платформы открыты, что позволяет детям свободно лазить по интернету и отвлекаться от объяснений преподавателя. Закрытая платформа, в которой нет браузера, облегчает концентрацию и гарантирует, что ребенок во время урока будет заниматься именно программированием, а не просмотром роликов на YouTube.