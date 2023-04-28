Методист Резенкова рассказала, как выбрать курсы программирования для ребенка

Современный мир стремительно развивается и активно переходит в цифровой формат. На сегодняшний день программирование — это новая грамотность, поэтому специалисты рекомендуют обучать этому детей со школы. Навыки пригодятся им в будущем, ведь «кодинг» развивает аналитическое мышление, память и повышает концентрацию внимания.
Как выбрать хорошие курсы программирования для школьников? Методист онлайн-школы программирования для детей и подростков Skysmart Pro Ирина Резенкова в ходе беседы с корреспондентом ФАН поделилась практическими советами.
«Программу обучения выбирайте в зависимости от возраста, интересов и опыта ребенка. Для детей 7-12 лет, которые никогда раньше не занимались программированием, подойдут блочные языки программирования. Ребятам не придется писать код ― работа ведется с помощью визуальных блоков, как в конструкторе. Любителям игр от 10-12 лет стоит научиться обращаться с самыми популярными движками для создания видео-игр. Они немного сложнее, но результат усилий будет впечатляющим. А тем, кто всерьез намерен стать программистом, стоит изучать настоящие языки программирования, которые пригодятся в будущей карьере», – рассказала Резенкова.
Правильно разработанная учебная программа будет учитывать потребность детей в успехе и положительном подкреплении ― это даст им долгосрочную мотивацию продолжать учебу.
По мнению собеседницы ФАН, плохой учитель может свести на нет все преимущества программы и платформы. Оценить преподавателя можно только в процессе обучения, но есть знаки, которые позволят оценить уровень учителя до начала занятий.
«Для успешного обучения программированию нужны педагоги, которые не только разбираются в постоянно развивающейся области IT, но и могут понятно объяснить материал детям. Хорошо, если преподаватели молоды – они лучше понимают, чем живут и дышат сегодняшние школьники, потому что сами недавно были такими же. Они знают, какие игры и мультфильмы популярны у детей, чем их можно увлечь и заинтересовать, говорят с детьми на одном языке. Еще лучше, если преподаватели и сами работают в сфере IT и понимают, как она устроена, какие навыки нужны, как работает студия разработки игр или рабочая группа по созданию приложения», – отметила методист.
Как выглядит платформа, на которой будут проходить уроки, какой у нее функционал? Некоторые образовательные платформы открыты, что позволяет детям свободно лазить по интернету и отвлекаться от объяснений преподавателя. Закрытая платформа, в которой нет браузера, облегчает концентрацию и гарантирует, что ребенок во время урока будет заниматься именно программированием, а не просмотром роликов на YouTube.
«Уроки программирования по Zoom или Skype – тоже не самый подходящий вариант для детей. Таким занятиям не хватает интерактивности, они слишком напоминают обычные уроки в школе, где учитель говорит, а дети слушают и записывают. Ученикам необходимо выполнять задания в реальном времени, видеть результат и тут же получать обратную связь от учителя, а видеомессенджеры такой возможности не дают. Еще одна распространенная проблема – когда образовательная платформа была разработана для обучения взрослых, но используется для обучения детей. Такие платформы не всегда удобны и интуитивно понятны», – заключила Ирина Резенкова.
Ранее команда соцсети ЯRUS продлила конкурс на создание лучшего мини-приложения.