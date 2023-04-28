Песков: в параде Победы 9 мая примут участие подразделения бойцов СВО

Подразделения бойцов-участников спецоперации ВС РФ на Украине будут задействованы в параде Победы 9 мая. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что на мероприятии будут представлены бойцы СВО. Однако за детальными разъяснениями Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны России.
«Лучше дождаться самого парада», — добавил он.
Ранее стало известно, что первые документы для оформления права собственности на земельные участки в Крыму для участников СВО выдали в Симферополе. Территорию обеспечат всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания, пояснила вице-премьер Крыма Анна Анюхина.