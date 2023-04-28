Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Песков: в параде Победы 9 мая примут участие подразделения бойцов СВО

Армия
Песков: в параде Победы 9 мая примут участие подразделения бойцов СВО

Подразделения бойцов-участников спецоперации ВС РФ на Украине будут задействованы в параде Победы 9 мая. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что на мероприятии будут представлены бойцы СВО. Однако за детальными разъяснениями Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны России.

«Лучше дождаться самого парада», — добавил он.

Ранее стало известно, что первые документы для оформления права собственности на земельные участки в Крыму для участников СВО выдали в Симферополе. Территорию обеспечат всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания, пояснила вице-премьер Крыма Анна Анюхина.
песков кремль парад победы участники сво российские бойцы
Военкоры ФАН