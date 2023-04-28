Депутат Госдумы Чаплин посоветовал блогерам развивать дачный контент

По мнению Чаплина, российские блогеры напрасно игнорируют в своих публикациях тему загородного образа жизни, так как в течение последних лет число желающих приобрести загородную недвижимость сильно выросло. Среди молодежи их доля сейчас приближается к 60%. Как считает Чаплин, если бы блогеры развивали данный контент, они сумели бы многократно увеличить число подписчиков, сообщает Life.