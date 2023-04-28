Депутат Госдумы Чаплин посоветовал блогерам развивать дачный контент

Председатель Союза дачников, депутат Госдумы России Никита Чаплин удивляется недальновидности отечественных блогеров.
По мнению Чаплина, российские блогеры напрасно игнорируют в своих публикациях тему загородного образа жизни, так как в течение последних лет число желающих приобрести загородную недвижимость сильно выросло. Среди молодежи их доля сейчас приближается к 60%. Как считает Чаплин, если бы блогеры развивали данный контент, они сумели бы многократно увеличить число подписчиков, сообщает Life.
Чаплин выразил сожаление по поводу того, что на федеральном уровне дачным контентом вынужден заниматься только он. Как полагает Чаплин, топовым блогерам-миллионникам пора переключиться с обсуждения косметики и ресторанов на романтические публикации о дачной жизни, о рассаде и обустройстве своих огородов.