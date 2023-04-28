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Вице-премьер РФ Хуснуллин: Артемовск поврежден, но может быть восстановлен

Армия
Вице-премьер РФ Хуснуллин: Артемовск поврежден, но может быть восстановлен

Город Артемовск поврежден, однако его можно будет восстановить после боевых действий. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин после визита в населенный пункт.

Чиновник отметил, что Россия займется восстановлением населенного пункта. Однако работы над этим начнутся только тогда, когда позволит оперативная обстановка в населенном пункте.

«Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка будем заходить и шаг за шагом работать», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Также вице-премьер рассказал о посещении новых российских регионов по поручению президента Владимира Путина. Были проведены встречи по программам социально-экономического развития, добавил политик.

Ранее бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» сумели взять один из ключевых объектов в Артемовске. Речь идет о зернохранилище расположенном на железной дороге.
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