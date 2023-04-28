Политолог Алексей Анпилогов объяснил, почему соседи России пытаются отменить Парады Победы

В последние дни сразу несколько постсоветских стран объявили о том, что не собираются проводить у себя Парады Победы 9 мая. Как сообщил корреспонденту ФАН военный аналитик Алексей Анпилогов, таким образом соседи России пытаются укрепить собственные национальные исторические мифы.
Напомним, на днях Сейм Латвии в срочном порядке принял закон «О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая». Документом разрешены только торжества, связанные с Днем Европы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова остро раскритиковала законодательный запрет на празднование Дня Победы в Латвии.
«Это очередное кощунственное проявление самой сути режима в Латвии. Очередная демонстрация того, что законодатели этой страны обслуживают реваншистские устремления правящей неонацистской верхушки. Для нее 9 Мая — это не День Победы, а день поражения. А для нас — День Победы над фашизмом и нацизмом», — заявила она.
По мнению Захаровой, такое решение не отражает настроений всего населения балтийской республики. Она заметила, что «латвийский парламент не представляет все население Латвии, поскольку значительное число жителей, так называемые неграждане, лишены возможности голосовать на выборах».
«Поэтому все, что происходит — это проявление той самой сути режима, который сейчас заправляет в Латвии», — добавила Захарова.
Ранее стало известно, что Казахстан также не будет проводить военный парад по случаю Дня Победы. Там добавили, что в приоритете стоит поддержание уровня боеготовности и мобильности Вооруженных сил Казахстана. В 2022-м от военного парада в республике отказались по тем же причинам. Как пояснял министр обороны Руслан Жаксылыков, один парад обходится стране более чем в 4 млрд тенге (720 миллионов рублей).
Как сообщил ФАН военный аналитик, директор фонда «Основание» Алексей Анпилогов, власти постсоветских стран действуют четко по западным лекалам, вымарывая важнейшие факты из своей истории.
«Основная причина такого поведения — в том, что почти все республики бывшего СССР начали строить свою государственность на новых национальных мифах, в том числе — в Казахстане и Молдавии (где национальный миф неожиданно оказался румынским).В рамках этого мифа, нахождение этих стран в составе единого государства — сначала Российской империи, а позже СССР — теперь преподносится как «колониальная эпоха». В этот период, согласно национальным выдумкам, народы этих республик якобы угнетались по национальному признаку и «страдали от советского режима». Соответственно, такой исторический факт, как общая победа в Великой Отечественной войне, является крайне неудобной позицией», — пояснил Анпилогов.
Потому что тогда те мифы, на основании которых постсоветские страны — Молдавия, Казахстан, Украина, Прибалтика — строят государственность, просто разрушаются, указал он.
«Власти этих стран не могут объяснить своим гражданам — почему, если их народы страдали от советского режима и были лишены части прав, в списке Героев СССР оказались их представители? В любом Зале Славы, на любом мемориале Великой Отечественной можно прочитать фамилии представителей всех народов Союза. Поэтому память об общей Победе, которая одновременно была и трагедией для миллионов семей, в этих странах тщательно вымарывается. Вместо нее возникают совершенно дикие мифы о «русском колониализме и угнетении», — отметил Анпилогов.
По мнению эксперта, это делается по готовым западным лекалам, а сам Запад действует согласно древнему римскому принципу «разделяй и властвуй».
«В случае, если бывших союзников, бывшие части одного государства разделить и направить друг против друга, то внешняя сила, которая сможет провернуть такой трюк, получает фактический контроль над этими конфликтами. Это постоянно и до сих пор успешно используется англосаксами в своей внешней политике — Пакистан против Индии, несправедливое разделение арабского мира по условным границам, и вот теперь — конфликт России и Украины. При этом англосаксам важно постоянно контролировать, чтобы новые национальные элиты, выросшие в условиях искусственного разделения, никогда не могли договориться между собой», — заключил эксперт.
Напомним, накануне премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о том, что молдаван будут штрафовать за ношение георгиевской ленты на 9 Мая.
«МВД готовит все необходимые регламенты, потом будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано», — заявил Речан.
Ранее 11 апреля Конституционный суд Молдавии заявил о законности запрета ношения георгиевской ленты и символов «V» и «Z». Эту формулировку раскритиковали многие местные политики и активисты.