Политолог Алексей Анпилогов объяснил, почему соседи России пытаются отменить Парады Победы

Ранее стало известно, что Казахстан также не будет проводить военный парад по случаю Дня Победы. Там добавили, что в приоритете стоит поддержание уровня боеготовности и мобильности Вооруженных сил Казахстана. В 2022-м от военного парада в республике отказались по тем же причинам. Как пояснял министр обороны Руслан Жаксылыков, один парад обходится стране более чем в 4 млрд тенге (720 миллионов рублей).