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Над Домодедово заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат

Происшествия
Над Домодедово заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат

Пилоты пассажирского рейса авиакомпании Nordstar сообщили о беспилотнике, который летает в небе. Они заметили это при посадке самолета в Домодедово.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала «112». Посадка самолета прошла без происшествий — в штатном режиме, сообщается в публикации. Правоохранительные органы в настоящий момент проводят проверку в аэропорту в связи с инцидентом.

Ранее российская ПВО сбила крупный беспилотник в районе атомной электростанции в Курске. Официальные источники пока не комментировали эту информацию.
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