Над Домодедово заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат

Пилоты пассажирского рейса авиакомпании Nordstar сообщили о беспилотнике, который летает в небе. Они заметили это при посадке самолета в Домодедово.
Об этом сообщили авторы Telegram-канала «112». Посадка самолета прошла без происшествий — в штатном режиме, сообщается в публикации. Правоохранительные органы в настоящий момент проводят проверку в аэропорту в связи с инцидентом.
Ранее российская ПВО сбила крупный беспилотник в районе атомной электростанции в Курске. Официальные источники пока не комментировали эту информацию.