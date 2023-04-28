Хилокский полигон ТБО в Новосибирске планируют закрыть в ближайшие два года

Как пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо», проблему близости Хилокского полигона ТКО к жилым домам в Новосибирске решат в течение двух лет. Согласно итогам конкурса на возведение и эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке отходов, объект должны будут построить в течение 24 месяцев после заключения концессионного договора между МЖКХИЭ НСО и победителем конкурса МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство», отметил министр.