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Хилокский полигон ТБО в Новосибирске планируют закрыть в ближайшие два года

Общество
Хилокский полигон ТБО в Новосибирске планируют закрыть в ближайшие два года

Строительство нового Левобережного комплекса по переработке отходов позволит закрыть уже в 2025 году Хилокский полигон, расположенный в Новосибирске. Об этом заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Как пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо», проблему близости Хилокского полигона ТКО к жилым домам в Новосибирске решат в течение двух лет. Согласно итогам конкурса на возведение и эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке отходов, объект должны будут построить в течение 24 месяцев после заключения концессионного договора между МЖКХИЭ НСО и победителем конкурса МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство», отметил министр.

По словам Архипова, подписать контракт планируют в мае 2023 года, после этого концессионер приступит к проектированию и возведению объекта. Комплекс создадут на основе современных норм экологический безопасности с целью максимального извлечения полезных материалов из ТКО, добавил чиновник.
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