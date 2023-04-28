Минпромторг объявил о полном ипортозамещении производства алюминиевых банок в России

Производство алюминиевых банок в России удалось импортозаместить на 100%. Об этом сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с началом 2022 года. Если в тот период около 70% от всего объема алюминиевых банок были американского производства, то сейчас на полках страны — полностью российский продукт.
«На 100% за год импортозаместились», — подчеркнул Чекушов в эфире радио Sputnik.
Самолет Sukhoi Superjet New с российским оборудованием впервые полетит в мае, ранее заявил генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКПБ) Александр Войт.