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Минпромторг объявил о полном ипортозамещении производства алюминиевых банок в России

Общество
Минпромторг объявил о полном ипортозамещении производства алюминиевых банок в России

Производство алюминиевых банок в России удалось импортозаместить на 100%. Об этом сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с началом 2022 года. Если в тот период около 70% от всего объема алюминиевых банок были американского производства, то сейчас на полках страны — полностью российский продукт.

«На 100% за год импортозаместились», — подчеркнул Чекушов в эфире радио Sputnik.

Самолет Sukhoi Superjet New с российским оборудованием впервые полетит в мае, ранее заявил генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКПБ) Александр Войт.
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